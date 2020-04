EMERGENZA PDCS: "E' il momento di ripartire"

“Dobbiamo prepararci a ripartire dando speranza al Paese”. Così il Pdcs che delinea i passi da compiere di qui in avanti, “avviando una nuova fase in cui riorganizzare il quotidiano in sicurezza, attuando protocolli per ogni settore – scrivono -, prevedendo misure di protezione per chi lavora e di sostegno per chi non lavora, nella consapevolezza che con il virus dovremo conviverci”. Definiscono il Decreto di imminente uscita, “una iniziativa fortemente sostenuta dalla maggioranza e dal partito stesso proprio per le misure di supporto a famiglie e imprese in esso contenute, “attraverso finanziamenti garantiti dallo Stato”. In evidenza anche il problema della liquidità e del reperimento delle risorse necessarie per affrontare adeguatamente l'emergenza: il Governo – assicurano – sta battendo più strade, sia con l'Europa sia con l'Italia. “Anche in questi mesi, - scrivono infine - pur lavorando nella discrezione e senza la ricerca di visibilità mediatica, abbiamo fatto il possibile per sostenere l'operato del Governo, delle istituzioni e di tutti coloro che nella precarietà dei mezzi e delle condizioni di questa pandemia, si sono spesi ogni giorno senza sosta e senza timore di trovarsi essi stessi nel numero dei contagiati”.



