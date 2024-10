Pdcs: Gian Carlo Venturini annuncia l'intenzione di ricandidarsi alla guida del Partito

Sentiamo Gian Carlo Venturini

“Impegno e responsabilità per un futuro sicuro”, il tema del Congresso. Convocato in via ordinaria, seppure risulti dilatato l'intervallo dei canonici 3 anni; e ciò in ragione dell'ultima tornata elettorale; che ha visto un incremento in termini numerici del Partito. Risultato che “ci carica di responsabilità” - ha sottolineato Gian Carlo Venturini –, che guarda alle sfide che attendono il Paese all'alba della nuova Legislatura. In primis l'attuazione dell'Accordo di Associazione con l'UE.

Il Capogruppo Ugolini ha annunciato inoltre approfondimenti su riforme istituzionali, famiglia, lavoro, infrastrutture; definendo il Congresso un “momento fondamentale” per incontrare la base. Cartina tornasole di questo radicamento i previsti 265 delegati, indicati proporzionalmente dalle Sezioni fra persone già attive da tempo nel PDCS; il rapporto con gli iscritti sarà di circa 1 a 6. 3 i gruppi di lavoro: focus sulla vita del Partito, le priorità del Paese, i rapporti politici ed istituzionali. Il percorso che porterà all'assise dell'8, 9 e 10 novembre era iniziato in realtà da tempo, ha rivelato il Vicesegretario Ciavatta; sin dalla Festa dell'Amicizia. Pienamente coinvolto nell'organizzazione il Movimento giovanile; che peraltro il prossimo anno festeggerà il 70esimo compleanno.

Il Presidente GDC Mularoni ha rimarcato quanto sia importante, l'appuntamento congressuale, per un partito popolare come la Democrazia Cristiana; specie in una fase caratterizzata – qui e altrove - da un gap di partecipazione attiva. In conferenza stampa anche l'annuncio, da parte di Venturini, dell'intenzione di ricandidarsi alla guida del Partito. Saranno inoltre eletti i membri del prossimo “Parlamentino DC”; che avranno poi fino a 30 giorni per designare il Presidente del Consiglio Centrale e i componenti della Direzione. Momento culminante dell'agenda congressuale la mozione conclusiva; nella quale saranno delineate le linee programmatiche del Partito per il prossimo triennio.

Nel servizio l'intervista a Gian Carlo Venturini – Segretario politico PDCS