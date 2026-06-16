Pdcs: Gian Carlo Venturini designato Segretario alla Sanità

Il Pdcs ha designato il suo segretario politico, Gian Carlo Venturini, per il ruolo di Segretario di Stato per la Sanità. La scelta è avvenuta all'unanimità della direzione e del gruppo consiliare, si legge in una nota della Dc. Questo, scrive il partito, "conferma la volontà di dare continuità e consolidare l'operato svolto dal Segretario di Stato Mariella Mularoni, che ci ha lasciato prematuramente e di cui si stanno raccogliendo risultati concreti".

Le sfide della sanità, prosegue il Pdcs, "richiedono impegno, capacità di visione e scelte concrete per rafforzare l'offerta del nostro sistema sanitario al servizio dei cittadini". Tra gli obiettivi dichiarati: la tutela delle fasce più deboli e le azioni per affrontare le "criticità dell'attuale contesto sociale". Venturini "saprà essere all'altezza del ruolo", rimarca il Pdcs. Il partito chiederà l'inserimento di un comma specifico, per la nomina, nel Consiglio di giugno.







