Pdcs, Gian Carlo Venturini disponibile per la Segreteria alla Sanità. Ugolini ritira la propria candidatura

C'è una disponibilità ufficiale e c'è un rebus istituzionale che si apre di conseguenza. Il segretario politico del PDCS, Gian Carlo Venturini, avrebbe dichiarato di essere pronto ad assumere la delega alla Sanità nel governo sammarinese — la stessa che era di Mariella Mularoni, scomparsa nei giorni scorsi e alla quale San Marino ha reso omaggio con un lutto che va oltre il dato politico. Nelle ultime ore circolavano voci su una possibile nomina del Presidente del Gruppo Consiliare Massimo Andrea Ugolini.

Ma quando Venturini ha formalizzato la propria disponibilità, Ugolini ha fatto un passo indietro: con una nota, informa infatti di aver ritirato la sua candidatura, "nel doveroso rispetto delle determinazioni formali che deciderà di assumere la direzione del partito." Accettare quell'incarico, però, significa per Venturini lasciare inevitabilmente la guida del partito. Lo statuto è chiaro: la carica di Segretario di Stato è incompatibile con quella di segretario politico.

Venturini è alla guida del PDCS dal 2017 ed è stato riconfermato nel novembre 2024; il suo mandato scadrebbe naturalmente nel novembre del 2027. Se la nomina a governo si concretizzerà, sarà il Consiglio Centrale a dover nominare un sostituto ad interim, figura di raccordo che reggerà il partito fino al prossimo congresso, anticipato o a scadenza ordinaria.

In queste ore già circola il nome di Manuel Ciavatta che al momento ricopre il ruolo di vicesegretario. Sullo sfondo, le elezioni politiche del giugno 2029. Un orizzonte che trasforma questa transizione interna in qualcosa di più di una formalità statutaria: è la prova di tenuta di un partito chiamato a gestire contemporaneamente il lutto per una figura storica, la continuità di governo, i rapporti di alleanza e una successione alla leadership.

Venturini ha alle spalle circa 40 anni di militanza nel PDCS, è stato due volte Capitano Reggente, quattro volte Segretario di Stato e siede nel Consiglio Grande e Generale ininterrottamente dal 1993, risultando uno dei politici più longevi e influenti della storia recente sammarinese. Quanto ai suoi incarichi di Governo, è stato Segretario a Territorio, Lavoro, Affari Interni/Giustizia. E nel 2002, per poco più di un mese, anche alla Sanità.







