Pdcs guarda al futuro "Cosa abbiamo, cosa manca"

"Guardando al futuro; cosa abbiamo, cosa manca", il titolo del dibattito politico al centro della prima serata della Festa dell'Amicizia. A Serravalle, si confrontano Segretari di Stato democristiani insieme ad esponenti sindacali e dell'artigianato. Il segretario Marco Gatti in apertura di serata ha illustrato il funzionamento del Pdl sulle cartolarizzazioni, all'esame del prossimo Consiglio grande e generale che si apre martedì. "Il sistema bancario sta andando molto bene. - ha aggiunto il responsabile delle Finanze -Tutti gli istituti di credito hanno presentato bilanci semestrali in attivo e aumentato il risparmio a San Marino nell'ultimo anno coinciso con la pandemia".

Il Segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini sta mettendo in campo una riforma del mercato del lavoro. Al meeting ha incontrato l'omologo italiano, il Ministro Andrea Orlando. "Riforma che non intende escludere diritti consolidati - ha spiegato alla platea dc - ma dare possibilità anche a chi ha perso il lavoro col Covid".

La voce sindacale con Mirco Battazza, della Cdls, che propone tavolo unico per condividere temi fondamentali e percorso riforme. Ha ricordato come il manifatturiero abbia tenuto in piedi il Paese e pesa a San marino il 33%, mentre in Germania, ad esempio, il 25.

Tocca poi a Pio Ugolini, Unas, ricordare la figura di Gian Franco Terenzi, esponente dc, artigiano e serravallese. Guardando al presente parla di una piccola media impresa che durante il Covid ha tenuto. "Pochissime le aziende che hanno avuto accesso a ristori, perché la maggior parte ha perso meno del 30%".

seguiranno aggiornamenti