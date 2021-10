Pdcs: "Impegno per sanità pubblica, importante la condivisione sulla nomina del nuovo direttore Iss"

La Dc ribadisce l'impegno per garantire un sistema di cure pubblico a San Marino e si adopererà - si legge in una nota - "per contribuire a trovare le migliori soluzioni" per servizi adeguati. Il Pdcs fa poi riferimento ai contrasti sulla dirigenza Iss che, dice, "poco hanno aiutato a comprendere le vere problematiche". E invita alla condivisione sulla nomina del nuovo direttore generale dell'Istituto. Per il partito è necessaria un'analisi della situazione a partire dalla relazione dell'Audit, dalle riflessioni dell'ex direttore Bruschi e degli altri membri del Comitato esecutivo, avviando, auspica, un "confronto costruttivo" da realizzare con un'audizione in Commissione Sanità. Riferimenti, nel comunicato, anche alle problematiche da risolvere sulla medicina di base e al nuovo ospedale. Struttura sanitaria che, per la Dc, deve mantenere un'autonomia gestionale e le collaborazioni con l'Italia.