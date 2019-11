DC PDCS: impresa e sviluppo al centro dell'incontro pubblico di questa sera “Condizioni ottimali per le imprese esistenti e attrattive per nuovi investitori”. E' il titolo della serata, alle 21, alla Casa del Castello di Serravalle. Nel pomeriggio la conferenza stampa di presentazione

La fiscalità vantaggiosa è stato un asset importante, in passato, per la competitività delle nostre aziende. Ma oggi – ha ricordato Luca Beccari – è necessario implementare altri fattori, come l'abbattimento dei costi burocratici, lo sviluppo di nuovi modelli di business. Imprescindibile, poi, un rilancio dei rapporti con l'Italia, ed una riorganizzazione e modernizzazione della PA. Se ne parlerà nell'incontro di questa sera, a Serravalle, nel quale saranno presentate le linee del programma del PDCS su impresa e sviluppo. Relatori Alberto Chezzi, Gian Franco Terenzi, Marco Gatti ed Alessandro Scarano. “Gli imprenditori – ha detto quest'ultimo – si aspettano risposte dalla classe politica”. Da qui la nostra impostazione, basata su “confronto e coraggio nelle scelte”. Rimarcato, poi, come non vi sia contrapposizione tra necessità di attrarre investimenti e tutela delle imprese che già operano in territorio. Quella che vogliamo portare – ha detto Teodoro Lonfernini – è una “nuova dimensione”, a beneficio dell'imprenditoria sammarinese; l'auspicio della DC è che dopo la tornata elettorale queste proposte divengano operative, con l'approvazione dei cittadini. Gli eventi pubblici proseguiranno nei prossimi giorni con serate, in tutti i Castelli, dedicate a temi specifici del programma.





Nel servizio l'intervista a Marco Gatti - PDCS

