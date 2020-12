PDCS: in questa fase storica importante il dialogo tra politica e tecnologia Il gruppo di Lavoro sull'Agenda digitale: bene l'intervento normativo che potenzia le funzioni legate all'informatica dell'Authority

ll Gruppo di Lavoro sull’Agenda Digitale del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, nel sottolineare l'importanza del dialogo tra politica e tecnologia in questa fase storica, accoglie con favore l’intervento normativo che potenzia le funzioni legate all’informatica dell’Authority ICT. Il Gruppo di Lavoro sull'Agenda Digitale, in continua espansione grazie alla concretezza che ha saputo esprimere, - si legge- continuerà a supportare le attività istituzionali nel difficile percorso per la digitalizzazione del Paese, raccogliendo un’esigenza sempre più espressa dai cittadini nell’accesso ai servizi pubblici soprattutto in questo momento difficile causato dalla pandemia”.

L’obiettivo primario del Gruppo di Lavoro resta proprio quello di diffondere l’alfabetizzazione digitale verso tutta la cittadinanza e raggiungere la semplificazione delle procedure informatiche pubbliche affinché ogni cittadino, giovane o adulto, possa accedere, nel modo più semplice possibile, ai servizi di cui ha diritto.



