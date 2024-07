XXI LEGISLATURA Pdcs: la Direzione ha avviato le consultazioni per definire i cinque membri di governo La decisione è attesa venerdì

22 giorni dopo le elezioni, prende avvio la XXXI legislatura. Sarà una seduta lampo: prima la comunicazione della Reggenza sull'esito delle urne poi la nomina della giunta permanente delle elezioni che dovrà verificare l'effettiva eleggibilità degli eletti, per poi procedere al giuramento nella seduta che dovrebbe tenersi la prossima settimana.

Dei 60 risultati eletti, nove non erano in Consiglio nella precedente legislatura e di questi cinque entrano in aula per la prima volta, mentre gli altri 4 erano già stati consiglieri in legislature precedenti.

Intanto i partiti della nuova maggioranza sono impegnati nella definizione di programma e squadra di Governo. La Direzione del Pdcs ha deciso di svolgere consultazioni mercoledì e giovedì per una chiara condivisione di tutto l'organismo direttivo nella definizione dei membri democristiani che parteciperanno al prossimo Esecutivo.

Conferito inoltre il mandato di proseguire il confronto con le altre forze politiche della maggioranza per completare il quadro delle deleghe secondarie e cercare di definire al meglio la struttura di tutte le Segreterie di Stato. Terminate le consultazioni la Direzione Pdcs si riunirà venerdì pomeriggio per le conseguenti decisioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: