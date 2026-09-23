PARTITO DI MAGGIORANZA RELATIVA PDCS, la ripartenza passa dalla base: “L'azione politica deve scaturire dal coinvolgimento degli aderenti” Venturini annuncia la Consulta delle sezioni per il 24 ottobre e chiama a raccolta i 1.500 iscritti. Domani primo incontro di approfondimento su "Il Paese che vogliamo costruire"

Un Consiglio lungo e impegnativo, ma che per la Democrazia Cristiana segna un’accelerazione su alcuni dossier chiave. E ora il partito guarda avanti, tornando a coinvolgere la propria base nella vita politica, per radicare le decisioni nella voce del territorio. Il Segretario Gian Carlo Venturini annuncia per il 24 ottobre la Consulta delle sezioni, aperta agli iscritti e preceduta da un percorso di approfondimento sui temi strategici per il Paese.

Due i primi appuntamenti, domani sera e il 7 ottobre, con il coinvolgimento di Segretari di Stato, organismi del partito, componenti del Consiglio Centrale, direttivi delle sezioni, fino ai gruppi di lavoro e al giovanile. Focus su temi come sanità, previdenza, Accordo Ue, riforme istituzionali, Sviluppo, Ambiente, Formazione. “L’azione politica della Democrazia Cristiana - rimarca Venturini - deve scaturire ed essere alimentata dal coinvolgimento reale dei nostri aderenti”.

E aggiunge: “Non abbiamo la pretesa, in questa fase, di fare degli approfondimenti molto dettagliati ma di cominciare a capire quali possono essere delle idee, delle riflessioni, che poi i singoli Segretari potranno mettere in atto nell'ambito dei provvedimenti che saranno chiamati a portare avanti”. Con la ripresa dell'attività politica, il PDCS riparte dunque dalla propria base – forte di 1.500 iscritti – ma guarda anche alle prossime scadenze.

Venturini indica come priorità l'attuazione del programma di Governo e, in primis, gli adempimenti legati all'Accordo di associazione con l'UE dopo la firma del 19 ottobre. Sul fronte interno, resta centrale lo snellimento e l'efficienza dei lavori consiliari “con l'ottica di razionalizzare al meglio i lavori consiliari e non mettere il bavaglio a qualcuno”. Sul piano istituzionale, il Capogruppo Manuel Ciavatta rivendica i risultati della lunga sessione di settembre e sottolinea un clima in Aula dai toni più moderati.

In primo piano la legge sulla famiglia, alla quale – rimarca – è stata data priorità anche ritirando i decreti all'ordine del giorno. Poi Università, Istanze d'Arengo e riforma del Regolamento consiliare. Ed è proprio sul Regolamento che si concentra Oscar Mina. La parola chiave è efficienza: più lavoro nelle Commissioni in sede redigente per evitare duplicazioni in Aula, membri supplenti e maggiore trasparenza delle sedute.

C'è poi la cosiddetta “tagliola”: dopo 25 ore, una mozione approvata a maggioranza assoluta potrà determinare il rigetto degli emendamenti ancora pendenti. Prevista una verifica dopo circa 18 mesi. Infine Aida Maria Selva torna sulla legge per la famiglia, pubblicata proprio oggi: “Dal 28 settembre – dice - entrerà in vigore”. Un provvedimento di cui sottolinea il valore non soltanto economico ma sociale: dal rafforzamento dei congedi e del ruolo paterno alle misure per maternità e genitorialità, fino al riconoscimento del caregiver familiare e alla conciliazione tra lavoro e vita familiare.

E in una fase politica particolarmente intensa, Venturini traccia anche un bilancio personale: al netto delle difficoltà e delle diverse posizioni, la soddisfazione – dice – sta nel riuscire a tradurre gli impegni assunti in risposte concrete: “Il fatto che stiamo lavorando e dando attuazione al programma di Governo e portando a compimento quegli impegni che ci siamo assunti con i cittadini credo che, pur nelle difficoltà, nella diversità, a volte anche nelle divisioni e nel confronto, alla fine sia un impegno che ci soddisfa. Quando in politica si riescono a dare le risposte, credo che sia nell'interesse sia di chi svolge quella funzione sia della collettività alla quale poi i provvedimenti sono indirizzati”.

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