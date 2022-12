Pdcs, Rete, Npr: "Sulla sanità l'opposizione sembra voler abbandonare la nave"

Le tre forze di maggioranza, Pdcs, Rete ed Npr, in un comunicato stampa congiunto, stigmatizzano quanto affermato da alcuni consiglieri di opposizione durante la seduta della Commissione sanità secondo i quali si dovrebbero ridurre le prestazioni erogate dall’ISS e mandare i pazienti negli ospedali dei territori limitrofi.

"Che la sanità, non solo sammarinese, - scrivono - si trovi di fronte a un periodo storico di grandi criticità, è un dato di fatto. Secondo le statistiche di settore nei prossimi 10 anni verranno a mancare circa 80.000 medici in Italia, di cui 34.000 solo tra i medici di base. Per evitare che questa situazione crei ulteriori criticità a San Marino, è necessario creare condizioni in grado di attrarre nuovi medici, oltre a non perdere i medici già in ruolo".

Vanno in questa direzione gli investimenti tecnologici fatti da San Marino. L’opposizione - lamentano dalla maggioranza - invece di lavorare per trovare soluzioni, sembra voler abbandonare la nave. Dai partiti di maggioranza è stato approvato, ricordano, un ordine del giorno che dà mandato al Segretario di Stato e al Comitato Esecutivo di attuare in tempi celeri alcuni obiettivi ritenuti imprescindibili. Già lo scorso febbraio si era dato mandato affinchè il Comitato esecutivo creasse le condizioni per attrarre professionisti e pazienti da oltre confine.