CONSIGLIO CENTRALE Pdcs su obiettivi e sfide future: chiesta coesione in difesa dell'identità del partito. Qualche critica all'evento Sting

Nel suo primo consiglio centrale in presenza dopo il Congresso, la DC spazia a tutto campo su numerosi temi di attualità e sulla necessità, sollecitata dal Presidente Pasquale Valentini, di ricostruire legami nella vita del partito, fondamentali dopo un anno e mezzo segnato dalla pandemia. Nella valutazione dell'azione politica, il confronto si sposta su incontri romani, sostenibilità economica, debito. Si chiede di utilizzare al meglio le risorse. Il Segretario agli Esteri si concentra sulle relazioni con l'Italia, rimesse al centro dell'agire politico come punto di partenza verso una dimensione internazionale. Luca Beccari ricostruisce le fasi che hanno in passato deteriorato i rapporti, fino al faticoso recupero. Dalla missione a Roma è nato l'intendimento di rendere le relazioni ordinarie, non per risolvere i problemi ma per costruire.

[Banner_Google_ADS]



Se in Consiglio Centrale c'è soddisfazione per gli importanti obiettivi raggiunti, non manca il richiamo ad importanti sfide come riforme, creazione di nuova ricchezza, stabilità dei conti pubblici. Nel confronto si inserisce anche l'evento Sting che tante polemiche ha suscitato sui social. La prima a sollevare la questione è Mariella Mularoni, che parla di “caduta di stile” che rischia di minare la fiducia vanificando, con una sola serata, i grandi risultati ottenuti e il lavoro di mesi. Quell'evento, anche per il Presidente dei Giovani Democratico Cristiani Lorenzo Bugli, doveva essere comunicato adeguatamente alla cittadinanza, che andava resa partecipe con trasparenza.

Si è parlato anche di referendum sull'aborto ed inevitabilmente del pdl di Rete, con qualche critica per la mancata condivisione. Il giorno successivo le due forze politiche si sono incontrate, chiarendosi. Il tema è delicatissimo, tocca valori profondi e c'è chi nel Consiglio centrale chiede coesione nella difesa dell'identità del partito.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: