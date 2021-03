Pdcs su trasferimento delle elementari a Murata: "Contribuirà ad arricchire il Castello, dalla politica azioni a favore della famiglia"

Il Pdcs interviene sul progressivo trasferimento delle elementari di Ca' Caccio a Murata. Le sezioni di Città e, appunto, di Murata, insieme al giovanile, si focalizzano sul motivo che ha portato alla decisione: il calo delle nascite. Rassicurano su una decisione che contribuirà ad "arricchire il Castello". Per la Dc, le caratteristiche strutturali del plesso di via Bonaparte sono meno funzionali e adatte a garantire una fruizione sostenibile da parte degli alunni, in particolare dei disabili. La scuola di Murata, invece, spiega il partito, non ha barriere architettoniche e vanta grandi spazi all'esterno. "Auspichiamo - scrive il Pdcs - che il passaggio possa avvenire in modi e tempi tali da non generare difficoltà di adattamento ed inclusione". Nella nota l'invito alla politica a mettere in atto azioni a favore della famiglia. Parere favorevole, poi, alla proposta di far diventare il plesso di Ca' Caccio la nuova sede dell'Istituto musicale.

Leggi il comunicato integrale