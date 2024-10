Pdcs: “ultimi preparativi” in vista del Congresso, con uno sguardo alla Sessione consiliare in corso

l'intervista ad Aida Maria Adele Selva

Idee chiare, a Via delle Scalette, in questo autunno di congressi. E determinazione a mantenere la barra dritta sull'azione di Governo. Massima attenzione a quanto emerso nell'assise del PSD; in attesa di quella di Libera. Ma prima il Congresso DC: definito da Gian Carlo Venturini “molto importante” non solo per il Partito, ma per l'intero Paese.

In parallelo il punto sulla Sessione consiliare; che ha visto la ratifica di decreti su temi che interrogano la società. Come quello sul cyberbullismo. Da Alice Mina un plauso alla “maturità” mostrata dall'Aula. Ricordato il focus sulla prevenzione; l'importanza di una capillare sensibilizzazione. Segnale forte anche il via libera unanime alla normativa sulla violenza di genere. Una “tremenda realtà”, ha sottolineato Aida Maria Adele Selva; da arginare con un approccio “multisettoriale”.

Seppure a suo avviso dalla società arrivino spesso messaggi non coerenti. Apprezzata però la risposta della Politica; e il lavoro nella precedente Legislatura. Da qui un ringraziamento anche all'ex Segretario alla Giustizia. Proprio da Massimo Ugolini uno sguardo ad alcuni imminenti passaggi consiliari.

Attese nomine di peso, specie nel pubblico allargato; “la Maggioranza si farà trovare pronta”, ha detto. Ma prima il decreto sull'Atto Organizzativo ISS. Da Manuel Ciavatta riflessioni sul clima collaborativo che ha accompagnato il via libera ai decreti sull'interramento dei cavi dell'alta tensione e sulla cogenerazione. “A favore della cittadinanza” - ha aggiunto - anche la normativa sul consumo.

Biasimo, invece, per quelle che ha definito “strumentalizzazioni” sulle autoscuole. In conferenza stampa non è mancato un aggiornamento sull'atteso decreto ICEE. Ribadito da Ugolini l'impegno con i sindacati per una verifica degli aspetti di carattere tecnico.

Attenzione anche alla RTV. Piacevolmente colpito, Venturini, dalla volontà espressa dal nuovo Direttore Roberto Sergio di far crescere ulteriormente l'Emittente, e di risolvere i problemi finanziari garantendo l'occupazione. E' la prima volta – ha sottolineato - che una figura apicale RAI assume questo incarico. Da qui un ringraziamento anche ai Segretari di Stato che hanno seguito il dossier.

