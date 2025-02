Pdcs, Venturini: “E' il momento del fare, nel dialogo e nella condivisione”

Sentiamo Giancarlo Venturini

Un Consiglio Centrale partecipato, “segno della vitalità del partito” per la Dc che fa il punto sul momento politico, le iniziative del partito, traccia un bilancio sugli incontri post-congressuali – oltre 20 - tenuti in via delle Scalette con le realtà economiche, sindacali, tutte le forze politiche su temi ritenuti di rilievo. “Da tutti è emerso un apprezzamento per questa occasione di confronto, di dialogo – dice il Segretario Giancarlo Venturini - sui temi principali che sono di interesse della collettività. Temi come quello dell'Accordo di Associazione, della sanità, della scuola, della famiglia, della persona, del problema della casa, sui quali si è trovata una condivisione pressoché generale, un'attenzione e la raccomandazione per un dialogo e un confronto nel rispetto dei ruoli”.

Coinvolgimento: prioritario nel guidare il metodo anche all'interno, verso gli aderenti, le sezioni, mentre è al via il Tesseramento 2025 (dal 26 febbraio). “Abbiamo istituito cinque gruppi di lavoro su varie tematiche di attualità – prosegue Venturini - per dare la possibilità a tutti gli aderenti, tutti gli iscritti, alle sezioni di dare il proprio contributo e coinvolgimento. E nello stesso tempo abbiamo anche comunicato una serie di iniziative, di conferenze pubbliche, che faremo nei prossimi mesi”.

E rispetto all'attuale fase politica, Venturini incita all'azione sulle priorità. “Abbiamo superato, la fase iniziale, dopo le elezioni, per il completamento degli organismi istituzionali; smaltito un po' di arretrato della precedente legislatura; è finita anche la fase dei Congressi. Si è iniziata la legislatura; si è iniziato a produrre quelle che sono le proposte e le iniziative in attuazione del programma di Governo che è stato concordato. C'è molta carne al fuoco, dobbiamo lavorare, rimboccarci le mani e dare le risposte che la gente si attende”.

Nel video, l'intervista al Segretario del PDCS, Giancarlo Venturini