PDCS: Venturini rinuncia alla Segreteria alla Sanità Il partito al lavoro per individuare una "figura autorevole e competente, in tempi brevi"

PDCS: Venturini rinuncia alla Segreteria alla Sanità.

La Direzione del PDCS prende atto della decisione del Segretario Gian Carlo Venturini di ritirare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Segretario di Stato alla Sanità. "Una scelta assunta con spirito di servizio, nel superiore interesse delle Istituzioni della Repubblica, del Partito e della maggioranza, per la quale la Direzione ha espresso apprezzamento" così la Dc in una nota - richiamandone "il senso di responsabilità dimostrato" e sottolineando che continuerà a guidare il partito e a contribuire al rafforzamento dell'azione di governo. Nella nota, una disamina dettagliata sugli approfondimenti tenuti rispetto alla cosiddetta "legge dei 10 anni".

Il PDCS conferma l'intenzione di individuare in tempi brevi una figura autorevole e competente per la guida della Segreteria di Stato alla Sanità, ribadendo l'impegno a garantire stabilità istituzionale e continuità nell'azione di governo.



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