Pdl casa: dure critiche da Rete, Rf e DML: "Occasione persa".

Sul Pdl casa, dure critiche da Rete, Rf e DML: al di là della propaganda profusa - riporta una nota congiunta - non affronterà né tantomeno risolverà l’emergenza abitativa in atto. Il Segretario Ciacci - continuano Rete, Rf e Dml - non ha resistito alla tentazione di piantare prima dei suoi colleghi una bandierina politica e per farlo non ha esitato ad allungare i tempi di approvazione definitiva della norma che con la ratifica del decreto delegato in vigore sarebbe invece potuta arrivare a marzo, mentre con la sua legge avverrà almeno in aprile. Ironia della sorte - sottolineano - il decreto, che evidentemente decadrà, conteneva parametri più restrittivi di quelli adottati dalla legge". Le ragioni poi del voto contrario al Pdl delle opposizioni: una scelta - sottolineano - anche nel rispetto delle persone che attendevano urgenti risposte all'emergenza e che invece constateranno come, malgrado la propaganda, anche questa, soprattutto per loro, si rivelerà l’ennesima occasione persa".

