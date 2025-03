COMMISSIONE TERRITORIO Pdl 'Casa': maggioranza e opposizione alle prese con gli emendamenti, ecco le ultime proposte Non sono mancati botta e risposta e toni accesi, dentro e fuori dall'Aula. Illustrate le ultime idee, sia dalle forze di Governo sia dalle opposizioni

Continua a prendere forma il pdl 'Casa': un centinaio gli emendamenti depositati. Dopo le circa 80 proposte delle opposizioni, una ventina quella depositate oggi dalle forze di Governo. L'approvazione dell'articolato è rimandato alla prossima seduta, dal 10 marzo in poi.

Oggi l'analisi degli ultimi aggiornamenti scaturiti dagli incontri con categorie, sindacati e politica. Accesi i toni. Critiche, da una parte delle opposizioni, in particolare Rete, per non aver potuto valutare gli emendamenti. Accuse respinte dalle forze di Governo, con in testa la Dc che tuona: "Assurdo venire qui e dire che la maggioranza non ha una proposta". Dal segretario al Territorio, Matteo Ciacci, la presentazione delle novità. Obiettivo: approvare la legge nel Consiglio di aprile.

Tra gli aggiornamenti al testo: criteri più stringenti per le residenze atipiche, con un reddito minimo di 120mila euro e un patrimonio nelle banche sammarinesi di 300mila. Uno dei punti forti è l'introduzione del canone calmierato per gli affitti. Si allarga anche la platea di chi potrà usufruire del mutuo prima casa con garanzia dello Stato, con un Euribor più uno spread massimo con tetto al 2,5 per cento. Lo Stato garantirà 5 milioni di euro in 6 mesi, spiega Ciacci. E, in merito al bonus ristrutturazioni, incentivi parametrati sul reddito pro-capite. Dal Governo il mandato, agli uffici competenti, per capire quanti immobili sono effettivamente sfitti in territorio.

Per la maggioranza, intervenuta con una nota, si tratta di “misure che danno una risposta immediatamente applicabile a chi cerca casa”. E non risparmia una stoccata alle opposizioni che, scrive, hanno “preferito strumentalizzare il dibattito”. Tante le proposte proprio dalle minoranze. Tra quelle di Rete: parametri ancora più severi – raddoppiati - per le residenze atipiche; uno “spread di solidarietà” sui mutui prima casa e l'abolizione delle residenze fiscali non domiciliate. Dml chiede l'istituzione di un Fondo per l'immobile ad uso abitativo per i redditi bassi, l'utilizzo del Fondiss per chi non riesce a pagare il mutuo e, per chi ha inquilini morosi, di pagare solo i contributi sul canone percepito. Rf torna a proporre il “cohousing intergenerazionale”, nuovi strumenti di tutela delle fasce più deboli e, allo stesso tempo, tempi più veloci per gli sfratti per morosità. Sono solo alcune delle idee sulle quali la politica dovrà tornare a confrontarsi.

