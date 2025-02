Pdl 'Casa', nuova tornata di incontri: confronto tra Segreteria al Territorio, categorie e maggioranza

Nuova tornata di confronti sul pdl 'Casa' che, dopo la prima lettura, passerà in Commissione. Nelle scorse ore l'incontro tra segretario di Stato al Territorio, Matteo Ciacci, associazioni di categoria e partiti di maggioranza. Si prevede, anticipa Ciacci, di recepire due proposte messe sul tavolo dalle categorie: la prima relativa ai criteri per il bonus ristrutturazione e la seconda legata all'aggiornamento della tabella per il canone calmierato per gli affitti, prevedendo differenze in base a una serie di condizioni in cui si trova l'immobile.

Segretario al Territorio soddisfatto dai contributi delle parti. Tutti stanno proponendo miglioramenti al testo, spiega, in un “confronto costruttivo”. Dalla maggioranza interviene il Partito socialista, alleato di Libera, che ringrazia Ciacci per aver concretizzato la proposta di legge. Norma che prevede, tra le altre cose, un maggiore aiuto da parte dello Stato per il mutuo prima casa, l'introduzione del canone calmierato, la revisione delle residenze atipiche e l'incentivo per le ristrutturazioni. Ricordando che l'accesso alla casa è un problema sempre più urgente, il Ps auspica velocità e condivisione nell'elaborare la norma. Dopo maggioranza e categorie, il confronto prosegue con opposizioni e sindacati.