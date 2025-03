COMMISSIONE TERRITORIO Pdl 'Casa": parte l'esame dell'articolato, ok a criteri più stringenti per le residenze atipiche

Si entra nel vivo della discussione del progetto di legge sull'emergenza casa. Testo, presentato dalla Segreteria al Territorio, già oggetto di confronti e modifiche. Dopo il deposito degli emendamenti, parte l'esame articolo per articolo in Commissione.

Le schermaglie dei giorni scorsi continuano all'apertura dei lavori, con uno scambio di battute tra Rf e il segretario Matteo Ciacci. Se il partito di opposizione lamenta una mancanza di confronto sulla legge, Ciacci la definisce una “stupida polemica”. In tema di confronto, sottolinea, “si è fatto il massimo”.

Tra i primi articoli quello, approvato, che alza le soglie per richiedere la residenza atipica. Salgono a 120mila euro di reddito annuo e 300mila euro depositati nelle banche sammarinesi. Dalle opposizioni, in particolare Rete ed Rf, la richiesta di togliere l'articolo, visto che c'è un altro decreto in vigore in merito, per la “confusione normativa” che potrebbe generare. La maggioranza difende l'impostazione e la proposta del Governo passa.

Tra gli emendamenti bocciati, quelli di Rete che chiedevano un'ulteriore stretta sui parametri per le residenze ai pensionati, compreso il dimezzamento di quelle assegnabili ogni anno, da 500 a 249. “I numeri sono molto più bassi, rispetto a tutte le altre residenze”, spiegano dai banchi del Pdcs. Il dibattito proseguirà fino a notte.

In Aula, durante il comma Comunicazioni, torna la questione del calciatore del campionato sammarinese condannato in primo grado per violenza sessuale su una minore. Da Domani Motus Liberi soddisfazione per le prese di posizione della Segreteria Sport. “Da apprezzare”, aggiunge il Segretario al Territorio Ciacci, l'intervento del collega di Governo, Rossano Fabbri, al lavoro per una norma ad hoc.

