COMMISSIONE TERRITORIO Pdl 'Casa': requisiti più stringenti per le residenze atipiche, ok al cohousing studenti-anziani

Si entra nel vivo della discussione del progetto di legge sull'emergenza casa presentato dalla Segreteria al Territorio e già oggetto di confronti e modifiche. In Commissione l'esame articolo per articolo. Ancor prima di iniziare, continuano le schermaglie dei giorni scorsi: Rf lamenta una mancanza di condivisione. Il segretario Matteo Ciacci risponde parlando di “stupida polemica”. In tema di confronto, rimarca, “si è fatto tantissimo”.

Approvato l'articolo che alza le soglie per richiedere la residenza atipica: almeno 120mila euro di reddito annuo e 300mila euro depositati nelle banche sammarinesi. Tra gli emendamenti bocciati, quelli di Rete che chiedevano una stretta ancora più forte sui parametri, compreso il dimezzamento delle residenze ai pensionati assegnabili ogni anno, da 500 a 249. “I numeri sono molto più bassi, rispetto a tutte le altre residenze”, spiegano dai banchi del Pdcs.

Passa all'unanimità, invece, dopo una mediazione e un nuovo testo condiviso, la proposta di Rf sul cohousing intergenerazionale, tra studenti universitari e anziani. Il Governo dovrà ora emettere un apposito decreto entro 60 giorni. Respinta la richiesta di Domani Motus Liberi di poter comunicare anticipatamente che si sta per formare un nucleo familiare, per accedere alle agevolazioni per il mutuo, ad esempio chi si sta per sposare o chi aspetta un bambino. Difficile andare a disciplinare la previsione di creazione di un nucleo, afferma il segretario al Territorio, che rimanda la discussione su temi simili ad articoli successivi.

Parzialmente accolte una serie di proposte, provenienti sempre da Dml, su alcuni requisiti per accedere a una serie di benefici statali. Questioni tecniche, alcune delle quali accettate dalla maggioranza e confluite in un emendamento del Governo. I lavori proseguiranno fino a notte.

L'articolo sui lavori della mattina

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: