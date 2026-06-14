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PDL famiglia: i sindacati chiedono un incontro urgente a Segreteria e gruppi consigliari

"Una legge che migliora le norme a sostegno della natalità e delle persone che necessitano di assistenza - scrivono - ma permangono alcuni punti critici e iniqui"

di Giacomo Barducci
14 giu 2026
PDL famiglia: i sindacati chiedono un incontro urgente a Segreteria e gruppi consigliari

Cdls, Csdl e USL un incontro urgente al Segretario di Stato alla Giustizia e ai Gruppi Consiliari. Nel mirino c'è il Progetto di legge su famiglia e natalità, pronto per la seconda lettura. I sindacati riconoscono i passi avanti compiuti, ma denunciano forti criticità

Tra le modifiche richieste: l’estensione della maternità anticipata a tutte le lavoratrici, tutele per i frontalieri esclusi dai congedi di assistenza e l'eliminazione dei tetti massimi per la figura del caregiver. Netto no, inoltre, al calcolo degli assegni familiari basato sul solo reddito. Per i sindacati il testo va corretto subito per evitare iniquità e discriminazioni.  

Leggi il comunicato stampa integrale 




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