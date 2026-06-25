PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti I sindacati incontrano maggioranza e Canti sul progetto di legge ritenuto strategico per il futuro. Ecco cosa cambia e su cosa, invece, si continua a trattare

In un Paese che continua a interrogarsi sul futuro delle proprie culle, il confronto sul sostegno alla famiglia entra nel vivo. A San Marino la denatalità resta una delle sfide più urgenti. E intorno a quel tavolo — lunedì mattina, al Kursaal — si sono seduti CSdL, CDLS, USL, maggioranza e il Segretario di Stato Canti. Obiettivo: discutere il Progetto di Legge sui sostegni alla famiglia. Un confronto che ha prodotto passi avanti, anche se alcuni nodi restano ancora irrisolti. CSdL, CDLS e USL avevano scritto insieme, nei giorni scorsi, per chiedere miglioramenti al testo.

Alcune di quelle richieste sono state accolte: il reddito minimo per la maternità anticipata verrà esteso a tutte le lavoratrici, non solo alle autonome; l'indennità per gravidanza e puerperio avrà un importo minimo garantito per chi guadagna meno dell'ottanta percento della retribuzione media; il congedo parentale sarà retribuito all'ottanta percento nei primi tre mesi. Piccoli passi, ma concreti.

Restano però zone d'ombra. I lavoratori frontalieri residenti a San Marino e in Italia non potranno accedere ai congedi per assistere familiari non autosufficienti: lacuna che i sindacati definiscono inaccettabile. E sul tema dei caregiver, il limite di cinquanta posizioni annue riconosciute preoccupa: chi resta fuori? La partita è ancora aperta. Il progetto di legge, inserito nella sessione consiliare di giugno, slitta a luglio. Un mese in più per cercare nuove convergenze su un provvedimento considerato strategico.

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