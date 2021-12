CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Pdl Ordinamento Giudiziario: respinta la mozione di RF e Libera per non metterlo in votazione Approvati in seduta serale i primi quattro articoli. Oggi si riprende dalle regole per il Procuratore del Fisco

Pdl Ordinamento Giudiziario: respinta la mozione di RF e Libera per non metterlo in votazione.

In apertura di seduta serale il Consiglio Grande e Generale ha respinto (40 contrari e 14 favorevoli) la mozione di Libera e Repubblica Futura per non mettere in votazione il pdl costituzionale di riforma dell'ordinamento giudiziario. I due partiti di opposizione chiedevano altro tempo per poter trovare soluzioni condivise ma la maggioranza ha deciso di procedere con l'esame del provvedimento. Il Consiglio ha approvato i primi 4 articoli del pdl respingendo tutti gli emendamenti presentati da Repubblica Futura. I lavori riprendono oggi pomeriggio alle 14,30 dalle regole sul Procuratore del Fisco. Diciotto, complessivamente, gli articoli del progetto di legge. Decine gli emendamenti depositati da Segreteria Giustizia, Repubblica Futura e Libera.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: