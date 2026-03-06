Pdl pianificazione strategica territoriale: il Segretario Ciacci incontra le opposizioni

La Segreteria di Stato al Territorio si confronta con l’opposizione sul progetto di legge per la pianificazione strategica territoriale. Il provvedimento punta a superare l’attuale normativa frammentata introducendo un sistema più chiaro e orientato al futuro. Al centro della riforma la rigenerazione del patrimonio esistente, con l’obiettivo di limitare il consumo di nuovo suolo e favorire la riqualificazione del territorio. Previsti anche strumenti per lo sviluppo sostenibile, nuove forme abitative come studentati e co-housing, e il ripopolamento dei Castelli. Spazio infine alla partecipazione dei cittadini attraverso la piattaforma “Partecipa” sul sito della Segreteria.







