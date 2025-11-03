TERRITORIO Pdl pianificazione territoriale, riunione Sds Ciacci - maggioranza: ecco i contenuti Il pdl prevede interventi urbanistici e di edilizia di riqualificazione da una parte, dall'altra la possibilità di accedere a terreni statali per progettare immobili per famiglie, studenti e co-housing per anziani

Siamo alle ultime battute del confronto tra il Segretario di Stato Matteo Ciacci e la maggioranza sul progetto di legge “Pianificazione strategica territoriale”. La norma, che potrebbe arrivare in prima lettura nei prossimi mesi, introdurrà innanzitutto un nuovo metodo di lavoro, più snello ed efficiente.

"Una pianificazione fatta in casa - spiega Ciacci -, visto che abbiamo tanto materiale che va approfondito, va sviscerato e va concretizzato. Poi un nuovo metodo di lavoro. Non si deve basare tutto sul piano regolatore generale, che è 30 anni oramai che non si va a modificare, ma abbiamo pensato ad una pianificazione tematica, sviluppando appunto temi, quali il paesaggio, quali le aree agricole, quali per esempio la parte infrastrutturale, la parte della viabilità. Quindi, attraverso strumenti più dinamici si andrà a modificare la grammatica in ambito urbanistico, che è sicuramente una novità non indifferente anche per il nostro piccolo territorio".

Il pdl vuole rispondere alle esigenze sociali del Paese, tutelando la salute del territorio: dunque interventi urbanistici e di edilizia di riqualificazione da una parte, dall'altra la possibilità di accedere a terreni statali allo scopo di progettare immobili per famiglie, studenti e co-housing per anziani. Il tutto anche tramite meccanismi di incentivi e agevolazioni, all'interno di determinati vincoli, condizioni e limiti: "Cercando di avere un occhio sempre attento - conclude Ciacci -, innanzitutto al tanto edificato che c'è sul nostro territorio. Alle aree edificabili che non sono state utilizzate anche da parte dell'Eccellentissima Camera. Così come ad altre aree pubbliche che non hanno visto la realizzazione di servizi e che oggi sono utili proprio per dare risposta a queste esigenze sociali oramai non più rinviabili".

Nel video l'intervista a Matteo Ciacci (segretario al Territorio)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: