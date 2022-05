CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Pdl "Semplificazione": braccio di ferro in maggioranza DML non disposto a sottoscrivere nuovo emendamento se l'impianto viene snaturato. Il nodo del contendere riguarda l'accesso alle informazioni sulle compagini societarie ma anche la questione del cosiddetto “soggetto inidoneo”

Solo alla ripresa dei lavori, alle 14.30, si potrà capire se in maggioranza è scoppiata la pace o se persistono frizioni e divergenze sul pdl predisposto dal Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi, per facilitare e semplificare l'avvio di attività economiche. Carlotta Andruccioli, di Domani Motus Liberi come Righi, in chiusura di seduta serale aveva parlato di situazione surreale. Parte della maggioranza – in particolare Rete ed Npr, pare - vorrebbe infatti modificare il testo in esame con un emendamento che però non può essere depositato se non viene sottoscritto da una maggioranza qualificata, così come prevede il regolamento in questa fase dell'iter legislativo. Potrebbe dunque esserci un deficit numerico e Righi e il suo partito Domani Motus Liberi non sarebbero disponibili a modifiche che snaturino, a loro parere, il testo in esame. Il nodo del contendere riguarda l'accesso alle informazioni sulle compagini societarie ma anche la questione del cosiddetto “soggetto inidoneo”. Per trovare una via d'uscita, intanto, si sono susseguiti gli incontri e i contatti anche in mattinata.

