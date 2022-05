Pdl semplificazione società: oggi il giorno della verità

In apertura di seduta serale il Consiglio ha provveduto alla nomina di Filippo Francini e Monica Bernardi, rispettivamente nel ruolo di “Trustee” e “Guardiano”, per il trust di scopo denominato “Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione”. Dopo la ratifica dei decreti una delle due pratiche del comma “permute ed assegnazioni” ha ricevuto il via libera dell'aula, mentre l'altra non ha ottenuto il quorum di voti previsto. I lavori sono poi arrivati al progetto di legge per facilitare e semplificare l'avvio di attività economiche, presentato dalla Segreteria Industria. La seduta, su richiesta dello stesso Segretario all'Industria Righi, è stata temporaneamente sospesa per consentirgli di esaminare emendamenti delle ultime ore, maturati in seno alla maggioranza. Il dibattito generale è poi iniziato con gli interventi dei consiglieri Cardelli (Pdcs), Bevitori (Libera), Renzi (RF) e Andruccioli (Domani Motus Liberi). Quest'ultima ha parlato di situazione surreale, contrastando la narrazione di un ritorno al passato e rimarcando il concetto di tutela della privacy, anche nel fare business, secondo i principi della normativa europea, che è già stata recepita da San Marino. Il dibattito sul pdl presentato dalla Segreteria Industria prosegue nella seduta odierna convocata alle 14.30.