Pdl semplificazioni: accordo in maggioranza ma non sull'articolo uno che viene bocciato

Giornata convulsa in Consiglio Grande e Generale con l'aula impegnata nell'esame della legge sulla semplificazione delle attività economiche, proposta dal Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi. Dopo un dibattito accalorato e contrapposizioni, in particolare tra Rete e il capogruppo di Npr Berti da una parte e Domani Motus Liberi dall'altra, la maggioranza ha trovato l'accordo per emendare gran parte della legge ma non l'articolo 1 sulla figura del soggetto inidoneo che ha ottenuto solo 6 voti favorevoli e 27 contrari. Un 'impasse', un boccone amaro che, nonostante la profonda delusione, non ha fermato il Segretario Righi che ha proseguito la lettura dell'articolato su cui la maggioranza è invece riuscita in extremis a trovare un'intesa.

Per l'opposizione - ancorché contraria all'articolo 1 - è evidente che c'è un problema politico in maggioranza, espressione usata durante il dibattito anche dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati. Libera ed RF contrarie anche all'utilizzo di un decreto delegato sul tema della “trasparenza” e cioè l'accesso alle informazioni sulle compagini societarie, normate dall'articolo due. Seduta dunque molto caotica quella del pomeriggio che proseguirà anche in convocazione serale con la votazione dei restanti articoli del progetto di legge.