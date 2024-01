COMMISSIONE INTERNI Pdl su associazionismo e volontariato: apprezzamento bipartisan, ma c'è chi mette in guardia su pericoli

E' una legge attesa, soprattutto dal mondo del sociale, quella su associazioni e volontariato. Il testo unico del progetto di legge è arrivato oggi in Commissione Interni per l'esame in sede referente: una norma per la quale, nel corso dei mesi, non sono mancati suggerimenti e richieste dallo stesso settore dell'associazionismo. L'obiettivo, come già spiegato dalla Segreteria alla Cultura, è introdurre una nuova disciplina per questo genere di organizzazioni, snellire gli adempimenti necessari e agevolare le attività.

Sullo sfondo restano però elementi critici: era stata la stessa Segreteria a ricordare quanto fosse importante evitare possibili storture come il riciclaggio. Il pdl arriva dunque in Commissione con una serie di emendamenti, anche dalle minoranze. In linea generale, apprezzamento bipartisan sugli obiettivi della legge. Ma le opposizioni mettono in guardia. Libera ricorda episodi di associazioni usate, nel passato, per riciclare denaro e aggiunge: “Speriamo sia stata imparata la lezione”. Una revisione più stringente era necessaria per Rete che invita a evitare che le organizzazioni vengano usate per un'alternativa alle attività economiche. Rf invita a tenere in considerazione il tema dei contributi e delle spese. Dal Gruppo Misto di opposizione, Sandra Giardi si sofferma sui rimborsi che, dice, devono sempre essere documentati.

Dalla maggioranza, Npr parla di una norma “ben fatta” che “va a semplificare la vita a chi fa associazionismo” e ricorda che, per contrastare distorsioni, viene prevista la supervisione di AIF. Il lavoro di questi mesi, ricorda la Dc, “mirava proprio a impedire l'apertura di spazi impropri”. Obiettivo raggiunto, per il Pdcs. Per Domani Motus Liberi si va a rendere più semplice il quadro normativo “senza snaturare” il fenomeno del volontariato. Il segretario Andrea Belluzzi rassicura su una serie di aspetti. A partire dai rimborsi spese che avranno un tetto di 5mila euro. Cambia poi il ruolo della Consulta che supporterà lo sviluppo dell'associazionismo. Dopo la legge sull'associazionismo, la Commissione si occuperà dell'esame, in sede referente, del pdl sulla durata ragionevole del processo.

