Pdl su associazionismo e volontariato: riprende l'esame in Commissione

Prosegue il lavoro della Commissione Interni occupata nell'esame del progetto di legge su associazionismo e volontariato. Dopo il dibattito della prima giornata, nel pomeriggio di martedì 9 gennaio l'Aula tornerà a riunirsi. La norma mira a introdurre una nuova disciplina, più agevole, per le associazioni. In Commissione apprezzamento bipartisan, ma c'è chi mette in guardia sulle possibili storture, specie sul fronte del riciclaggio.

Su questo sono state fornite rassicurazioni: su tutte la collaborazione, prevista dalla legge, con enti come AIF, insieme ad alcuni paletti come il tetto massimo di 5mila euro ai contributi da erogare a chi svolge attività saltuarie nelle organizzazioni. Le associazioni, dunque, devono avere finalità non di lucro, con il divieto di dividere utili e fondi tra i soci. E se l'organizzazione ha scopi socio-sanitari, dovrà interfacciarsi con Iss e autorità. Il dibattito, in serata, si è fermato all'articolo relativo alla Consulta. Terminato l'esame del pdl, si passerà a quello sulla durata ragionevole del processo.