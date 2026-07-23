Pdl su rappresentatività: salta la procedura d'urgenza

Non raggiunge la soglia richiesta la procedura d’urgenza, in un’unica lettura, per l’esame del progetto di legge sulla contrattazione collettiva e la rappresentatività, presentato dal Segretario di Stato Alessandro Bevitori. Servivano 39 voti favorevoli, ma in Aula se ne registrano 38, compreso quello della indipendente di opposizione Michela Pelliccioni, che poco prima aveva annunciato il proprio assenso. Determinante la scelta dei gruppi di opposizione – Rete, Repubblica Futura e Domani Motus Liberi – di non avallare il voto sull’urgenza, una volta appurata l'assenza di diversi consiglieri tra le fila della maggioranza. Critiche anche per il ritardo dello stesso Segretario Bevitori, arrivato in Aula solo dopo l’apertura del comma. “Dovete organizzarvi meglio”, attacca Matteo Zeppa di Rete, sottolineando l’assenza del Segretario e dei numeri necessari in maggioranza. Sulla stessa linea le altre opposizioni che contestano metodo e gestione dei lavori. “Non abbiamo posto ostacoli in ufficio di presidenza – osserva Fabio Righi di Dml – ma è la maggioranza che deve garantire i numeri”. Giudizio severo anche da Enrico Carattoni, di Rf, che parla di “modo di procedere scoordinato” e di un problema politico legato alla disorganizzazione della maggioranza.







