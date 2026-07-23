CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Pdl su rappresentatività: salta la procedura d'urgenza Servivano 39 voti, ne sono arrivati 38. Riforme istituzionali: 'passo indietro' della maggioranza sul regolamento, ma per le opposizioni non basta. Poker di istanze approvate all'unanimità, parere positivo della Segreteria al Territorio.

Non raggiunge la soglia richiesta la procedura d’urgenza, in un’unica lettura, per l’esame del progetto di legge sulla contrattazione collettiva e la rappresentatività, presentato dal Segretario di Stato Alessandro Bevitori. Servivano 39 voti favorevoli, ma in Aula se ne registrano 38, compreso quello della indipendente di opposizione Michela Pelliccioni, che poco prima aveva annunciato il proprio assenso. Determinante la scelta dei gruppi di opposizione – Rete, Repubblica Futura e Domani Motus Liberi – di non avallare il voto sull’urgenza, una volta appurata l'assenza di diversi consiglieri tra le fila della maggioranza. Critiche anche per il ritardo dello stesso Segretario Bevitori, arrivato in Aula solo dopo l’apertura del comma.

“Dovete organizzarvi meglio”, attacca Matteo Zeppa di Rete, sottolineando l’assenza del Segretario e dei numeri necessari in maggioranza. Sulla stessa linea le altre opposizioni che contestano metodo e gestione dei lavori. “Non abbiamo posto ostacoli in ufficio di presidenza – osserva Fabio Righi di Dml – ma è la maggioranza che deve garantire i numeri”. Giudizio severo anche da Enrico Carattoni, di Rf, che parla di “modo di procedere scoordinato” e di un problema politico legato alla disorganizzazione della maggioranza.

L'aula ha proseguito i lavori con il riferimento della Commissione Consiliare Speciale per le riforme. La maggioranza ha depositato un odg che prevede l'adozione di un documento contenente gli obiettivi da raggiungere per valorizzare il Consiglio Grande e Generale e il ruolo del consigliere e per dare ulteriore slancio ai lavori della commissione. Prevede che entro settembre, venga portato in seconda lettura il regolamento del Consiglio Grande e Generale, che era stata oggetto di forti critiche dall'opposizione, ma con i soli contenuti prioritari, rispetto alla versione originaria. Resterebbe la funzione redigente, assegnata alle commissioni e la limitazione sui tempi d'esame dei pdl. Ritirato l'odg precedentemente depositato dal Presidente della Commissione Riforme, Filippo Tamagnini. L'odg è stato approvato e alcuni consiglieri di maggioranza hanno parlato di 'passo indietro' per andare incontro alle forti perplessità delle opposizioni sul regolamento, ma ciò non è stato sufficiente per ottenerne il sostegno.

Avviato nell'ultima parte della seduta l'esame di 18 istanze d'arengo. Approvate all'unanimità le due per la messa in sicurezza della superstrada. Il Segretario di Stato Ciacci ha precisato che è già in corso l'asfaltatura e che si procederà anche alla sostituzione dei guard rail, con barriere più adeguate e sicure, procedendo per tratti. Una riqualificazione che l'anno prossimo proseguirà con la previsione di sottopassi e sovrappassi in prossimità di incroci a raso e attraversamenti pedonali. Unanimità anche per l'Istanza che chiede la realizzazione di un’area parcheggio e la contestuale pedonalizzazione della Piazza nel Castello di Montegiardino. Unanimità raggiunta inoltre per le ultime due istanze esaminate prima della chiusura della seduta: 'per la realizzazione di un’area parcheggio e la contestuale pedonalizzazione della Piazza nel Castello di Montegiardino'; al fine di restaurare e valorizzare i vagoni siti presso l’ex fermata Domagnano – Montelupo e per la bonifica della medesima'. Sul poker di istanze approvate all'unanimità, espresso parere positivo dal Segretario al Territorio Ciacci, così come per la quinta 'per il ripristino e la riqualificazione del campo sportivo in Via Sottomontana nel Castello di Borgo Maggiore', che verra votata domani insieme alle 13 residue, nell'ultima seduta della sessione. Slittano alla prossima – che probabilmente si terrà in agosto – diversi pdl attesi, come quelli sulla famiglia e il fine vita.

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