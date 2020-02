Pdl sul Consiglio Giudiziario Plenario, passa la procedura d'urgenza

Con 42 voti a favore e 13 contrari passa, in tarda serata, la procedura d'urgenza per il Pdl sul Consiglio Giudiziario Plenario. La maggioranza dunque accelera la discussione in aula con la contrarietà dell'opposizione che parla di forzatura. Poco prima il Consiglio aveva preso atto, fra reciproche accuse, della graduatoria dei due giudici d'appello.