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Pdl sulla Commissione di controllo finanza pubblica: botta e risposta in Aula sulle cause di incompatibilità

Opposizioni accusano il Governo di voler intervenire contro qualcuno. Nessuna volontà di escludere, replica il Segretario alle Finanze, spiegando che le modifiche nascono per evitare storture

di Mauro Torresi
2 lug 2026
Commissione Finanze
Commissione Finanze

I temi del settore bancario e finanziario al centro della Commissione Finanze, seppure in forma riservata. Gran parte del pomeriggio è stato infatti occupato dal comma in seduta segreta con il dibattito, già avviato in una precedente sessione, dopo le audizioni e i riferimenti di una serie di istituzioni tra cui Banca Centrale, Governo e Organismo di sorveglianza.

Tornati in seduta pubblica, si è passati all'esame di due progetti di legge, il primo dei quali per aggiornare alcune disposizioni fiscali in ambito bancario, finanziario e assicurativo. Un testo breve e tecnico, presentato dal segretario alle Finanze, Marco Gatti. Dopo l'approvazione, la norma tornerà in Consiglio.

Gli animi si sono accesi sul Pdl con le regole per la composizione e la nomina della Commissione di controllo della Finanza pubblica. Vengono fissati nuovi requisiti, come il fatto di dover avere almeno due avvocati e notai tra i componenti, per trattare le questioni tecniche della Commissione, e la reintroduzione di cause di incompatibilità dei membri, ad esempio con la carica di consigliere, segretario di partito, se si lavora per lo Stato e così via.

Nicola Renzi (Rf) critica il fatto di avere, per ogni organismo, regole diverse sulle incompatibilità. Un metodo contro qualcuno, accusa poi il partito. Alleanza Riformista, con Gian Nicola Berti, contrattacca: “Forse c'è qualche protetto del consigliere Renzi in situazione di incompatibilità”. Per Gaetano Troina (Dml) c'è la sensazione che si voglia tenere fuori alcuni e mettere dentro altri. Nessuna volontà di escludere qualcuno, replica il segretario Gatti, spiegando come le modifiche siano nate per evitare storture e garantire la presenza di professionisti. Il testo passa in Commissione. Si tornerà in Aula il 9 luglio per terminare il dibattito sulle istanze.




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