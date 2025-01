Pdl Sviluppo, Dml: “Maggioranza in difficoltà, abbiamo bisogno di politiche ambiziose per il futuro”

Oltre al Consiglio, lunedì 20 gennaio si torna in Aula nel pomeriggio con la Commissione Finanze chiamata ad esaminare il progetto di legge “Sviluppo”. Dall'opposizione, interviene Domani Motus Liberi. La discussione in Commissione, scrive, è “l'ennesima dimostrazione delle difficoltà che questa maggioranza sta affrontando” dal suo insediamento.

Aver spacchettato il Pdl dal Bilancio, sostiene il partito, ha portato a una “frammentazione di proposte scollegate tra loro e spesso estranee alle competenze” della Commissione stessa. Dml rivendica comunque il ruolo di opposizione costruttiva ed elenca le sue proposte per la crescita. Tra le diverse idee: abbattimento dei costi per gli affitti, valorizzazione degli immobili abbandonati nei centri storici, riduzione dei costi scolastici per famiglie numerose, incentivi per la maternità, valorizzazione dello sport e riduzione delle tasse di successione, insieme a misure per la sostenibilità nelle imprese e la tecnologia. “San Marino – scrive – ha bisogno di politiche ambiziose e orientate al futuro”.