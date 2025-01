COMMISSIONE FINANZE Pdl Sviluppo: il dibattito si riaccende sulla cittadinanza, ok a misure per l'inclusione lavorativa Prosegue l'esame della norma per l'intera giornata. Nella notte approvato odg sull'Organismo di sorveglianza

Pdl Sviluppo: il dibattito si riaccende sulla cittadinanza, ok a misure per l'inclusione lavorativa.

Proseguono i lavori della Commissione Finanze impegnata nell'esame, in sede referente, del progetto di legge 'Sviluppo'. Una vera e propria maratona che occuperà i commissari per diverse giornate nel corso del mese. Ieri sera ci si è focalizzati, tra le altre cose, sulla questione Npl, con l'approvazione di un ordine del giorno, proposto da Rf e poi modificato in minima parte, con lo scopo di convocare entro febbraio l'Organismo di sorveglianza sulle cartolarizzazioni per approfondimenti sulla sua attività.

In mattinata i lavori sono ripartiti dall'articolo 6, con l'esame di una serie di emendamenti (numerose le proposte di modifica depositate, nda) relativi sia alle questioni bancarie sia al lavoro. Approvato un emendamento del Governo in tema di formazione professionale e sgravi contributivi. Via libera anche alla presa in carico, da parte dello Stato, dei contributi previdenziali Iss di pertinenza del datore di lavoro per gli occupati con invalidità o portatori di deficit, insieme ad altre agevolazioni. Argomenti che, anticipa il segretario al Lavoro, Alessandro Bevitori, “saranno trattati all'interno di un pdl sull'inclusione lavorativa” che conterrà indicazioni per realtà private e pubbliche. Passano anche le proposte sull'incentivazione dell'occupazione dei giovani studenti.

Il dibattito si riaccende sulla cittadinanza. L'esecutivo ottiene la cancellazione integrale del relativo articolo (il numero 8) perché, come spiegato dal segretario agli Interni, Andrea Belluzzi, c'è un nuovo progetto di legge depositato che, assicura, conterrà anche le proposte delle opposizioni. L'invito è a unire tutto in un testo organico. Ma le minoranze non ci stanno.

“Abbiamo lavorato un mese agli emendamenti – dice Rete – e oggi non potete chiederci di ritirarli”. Per il movimento, che torna a definire la rinuncia alla cittadinanza d'origine una prevaricazione dei diritti civili, non ha senso far uscire una “legge senza contenuti”. “Tema delicatissimo”, per Domani Motus Liberi che chiede di poter esporre comunque le proposte, per “rispetto” verso chi se n'è occupato. Repubblica Futura invita a capire quante persone siano solo sammarinesi e a non pensare alla sola questione della rinuncia della cittadinanza. Importanti, prosegue, anche agli aspetti culturali.

Belluzzi respinge le critiche. “Nessuna mancanza di rispetto – afferma -. C'è la disponibilità a confrontarci su un progetto unitario per un salto di qualità”. Anche dalla maggioranza riflessioni sui diritti. Per Libera sarebbe “grave dover obbligare i cittadini a rinunciare alla cittadinanza. Il tema deve essere affrontato in maniera più completa con un pdl”. Dal Psd l'esortazione a “tenere conto della dimensione globale” di oggi e a riflettere sulla ricchezza portata da chi vive e lavora in Repubblica. Emendamenti, alla fine, ritirati dalle opposizioni. La seduta riprenderà nel pomeriggio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: