Pdl Sviluppo in dirittura d'arrivo poi l'odg delle opposizioni sul caso "San Marino world"

Restano da esaminare gli ultimi cinque, dei 49 articoli, poi il Consiglio Grande e Generale, voterà definitivamente la cosiddetta “legge sviluppo”, ovvero il provvedimento che maggioranza e Governo hanno affiancato alla legge finanziaria. Scontata l'approvazione, considerando anche l'esito delle votazioni dei singoli articoli. Alcuni sono stati approvati, infatti, anche all'unanimità, ma le opposizioni restano molto critiche sulla legge, nel suo complesso, definendola una 'scatola vuota' senza una reale visione per lo sviluppo del paese. Come stabilito da un accordo tra i capigruppo l'aula si misurerà subito dopo con l'ordine del giorno presentato dalle opposizioni sul caso “San Marino World”, la società riconducibile all'imprenditore spagnolo Banuelos che attraverso un sito internet - 'bloccato' lunedì mattina mentre in aula scoppiava la polemica – promuove le residenze fiscali non domiciliate, con l'esclusiva sulla presentazione delle domande. Le opposizioni, con l'Odg, chiedono, sulla vicenda, in una seduta congiunta di commissione esteri e finanze, l'audizione del Governo e anche del legale rappresentante della San Marino world. Ieri in conferenza stampa, intanto, il Congresso di Stato, ha 'stigmatizzato' l'errata comunicazione da parte della società dando mandato all'avvocatura dello Stato per una valutazione circa l'avvio di eventuali azioni legali.