COMMISSIONE FINANZE Pdl Sviluppo: lungo esame degli emendamenti, amarezza dalle opposizioni per le bocciature Prosegue la maratona in Commissione Finanze. Nella mattinata di mercoledì 22 gennaio focus su temi come tutela dei salari e carovita

Siamo entrati nelle fasi finali dell'esame del progetto di legge “Sviluppo” in Commissione Finanze, ma la strada sembra ancora lunga. Dopo aver passato in rassegna l'articolato originario, restano decine e decine di pagine di emendamenti.

Nella serata di martedì 21 gennaio si è chiusa l'analisi del 'pacchetto' casa, in una giornata caratterizzata da proposte su temi importanti, come politiche familiari, asili nido, denatalità. Tra le opposizioni una certa amarezza per via delle numerose bocciature ai rispettivi emendamenti. Sono stati respinti, spiega la presidente della Commissione, Silvia Cecchetti, vista la proposta della maggioranza di inserirli in un secondo momento nel Pdl “Casa”.

Nella mattinata di mercoledì si è ripartiti con un pacchetto di proposte sulla tutela dei salari. Numerose le idee, tra cui quella di Rf sul credito di imposta alle imprese per interventi di welfare aziendale, con l'obiettivo di mitigare il costo della vita. “Aiutare le fasce più deboli è importante”, chiarisce il segretario al Lavoro, Alessandro Bevitori, che propone però di portare il tema all'attenzione delle categorie quando si parlerà di contratti. Dalle forze di maggioranza l'anticipazione che provvedimenti del genere saranno, probabilmente, inseriti nella riforma Igr o in un'altra norma.

Da Rete un emendamento sulla tutela del valore salariale, con un meccanismo di aumento delle retribuzioni in base all'inflazione. Ma Bevitori mette in guardia sulla reale efficacia della 'scala mobile' per abbattere l'inflazione. Emendamenti delle opposizioni respinti. All'attenzione della Commissione le misure per la terza età: interesse bipartisan, tanto che la maggioranza propone a Repubblica Futura di inserire il proprio emendamento sulla coabitazione tra anziani e studenti nella legge sulla casa.

Ritirata anche una proposta di modifica della maggioranza sui corpi di pace, a favore di un ordine del giorno dedicato, come proposto dal segretario alle Finanze, Marco Gatti. Passa invece l'emendamento delle forze di Governo per il sostegno al lavoro autonomo. La Commissione sarà impegnata nell'esame del testo per tutta la giornata.

