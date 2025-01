Pdl Sviluppo, maratona emendamenti: al centro diritto d'autore, smart working, satelliti

Si aprono le fasi finali della maratona per il progetto di legge “Sviluppo”, in esame in sede referente in Commissione Finanze. Si procede con l'analisi degli emendamenti: una questione che creato malumori tra le opposizioni per le frequenti bocciature delle rispettive proposte e, dall'altra parte, l'apertura della maggioranza a ragionare inserendole però in norme dedicate alle diverse materie.

Ci sono stati, comunque, momenti di intesa: nella notte l'approvazione di un odg condiviso sul diritto d'autore, per adeguare le norme sammarinesi e sviluppare una nuova nicchia di mercato. Accolto l'emendamento della maggioranza sul “collecting” nel quale rientra, appunto, il diritto d'autore. Passa anche la proposta di Rf relativa alle società e ai criteri per la nomina del collegio sindacale.

In mattinata i lavori sono ripresi dagli emendamenti di Domani Motus Liberi tra cui quello per incentivare lo smart working, ad esempio per lavoratori disabili, con problemi di salute o con figli minori di 14 anni. Il lavoro da casa “va sicuramente ampliato”, afferma il segretario alle Finanze, Marco Gatti, che però invita ad approfondire la questione in un testo normativo dedicato. Dibattito anche sulle reti satellitari, con un altro emendamento presentato da Dml: lo scopo è essere un Paese all'avanguardia, considerato l'attuale scenario internazionale sul fronte satelliti. Sul dossier c'è l'attenzione del Governo, spiega Gatti. La Segreteria, anticipa, sta verificando se proporre una legge quadro. Gli emendamenti vengono quindi respinti.

Si passa poi alle proposte di Rf per la piccola e media impresa – anche per favorire gli investimenti – e una proposta sulle residenze per attrarre giovani imprenditori. L'esecutivo, ricorda il segretario alle Finanze, dovrà rivedere tutti i tipi di residenze. E l'attuale norma, sottolinea, non esclude l'imprenditoria giovanile.

I lavori proseguiranno per tutta la giornata.