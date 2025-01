COMMISSIONE FINANZE Pdl Sviluppo: novità in tema di donazioni tra coniugi, scontro sui regolamenti delle unità organizzative Duro botta e risposta sui regolamenti Uo: ira delle opposizioni. Il segretario Belluzzi difende la proposta, ma chiede di bocciare l'articolo che ora sarà riformulato

Gli animi si infiammano sull'articolo 12 del progetto di legge Sviluppo, in esame in sede referente nella Commissione Finanze, in una lunga maratona che occuperà, a più riprese, i parlamentari nel corso di gennaio. Lo scontro si consuma sulla proposta del Governo di delegare ad un regolamento la missione delle unità organizzative: un dibattito che tiene conto di questioni complesse dal lato giuridico. Richiesta di modifica che provoca l'ira delle opposizioni.

Rf punta il dito contro l'esecutivo, parlando di una pubblica amministrazione ormai “devastata”. Inaccettabile l'impostazione, per Nicola Renzi, perché significa “sottomettere completamente l'autonomia dell'amministrazione all'indirizzo del Congresso di Stato”. Da Domani Motus Liberi critiche al modo di formulare gli articoli: “incomprensibili – afferma Gaetano Troina – per chi li va a leggere”. “Fa spavento – aggiunge Emanuele Santi di Rete – la discrezionalità nelle mani dell'esecutivo” introdotte dall'articolo oggetto della discussione.

In maggioranza Libera, con Iro Belluzzi, si dice favorevole a un lavoro di comune accordo tra Pa e Governo, ma chiede comunque di mantenere “i vecchi presidi” per la separazione tra i settori. Alleanza Riformista, con Gian Nicola Berti, spiega che "l’organizzazione amministrativa non deve necessariamente avvenire per legge: la norma deve fissare i paletti, al Congresso spetta declinare quei principi”. Il segretario agli Interni Andrea Belluzzi difende la proposta di delegare alcune funzioni ai regolamenti, citando la prassi europea. “Non ci trovo niente di scandaloso”, ribatte chiedendo però, tenendo conto delle critiche sulla questione di forma, di bocciare l'articolo che viene dunque respinto e sarà riformulato.

Tra i temi trattati in serata: la gestione centralizzata delle spese per missioni e trasferte del personale amministrativo e politico: passa l'emendamento del Governo per affidare il compito al Dipartimento Esteri. Bocciata invece la proposta di Rete di pubblicare tutte le spese di Segretari e relativi staff sul sito del Governo.

In notturna esaminati alcuni emendamenti chiesti da tempo dall'Ordine degli avvocati e notai. Due le questioni giuridiche: la donazione tra coniugi, non prevista dall'ordinamento sammarinese, e la cessione a titolo di antiparte (istituto relativo alle successioni). Materie che, nel tempo, hanno generato interpretazioni divergenti portando, in certi casi, ad atti potenzialmente nulli. Ampio il confronto in Aula, fino ad arrivare a una formulazione condivisa tra i partiti: gli articoli approvati, spiega la presidente della Commissione, Silvia Cecchetti, offrono “maggiore chiarezza” e “tutelano i cittadini” con contenziosi in corso. “Il metodo di lavoro adottato dalla Commissione – commenta - ha permesso di affrontare un tema di grande rilevanza con un approccio costruttivo”. Soddisfazione per il risultato espressa, tramite una nota, anche dal Psd. L'Aula tornerà a esaminare il pdl Sviluppo lunedì 20 gennaio.

