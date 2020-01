Pedini Amati a Madrid, incontri con i vertici dell'OMT Attenzione particolare ai temi del turismo sostenibile

Il segretario di Stato Federico Pedini Amati in Spagna, a Madrid, dove domani si apre Fitur 2020, la più importante fiera turistica rivolta al mercato di lingua spagnola. Su invito dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, già da oggi una fitta agenda di incontri per il Segretario di Stato Federico Pedini Amati e la delegazione sammarinese, rivolti in particolare al tema dello sviluppo del turismo sostenibile. “Abbiamo avuto l'opportunità di incontri ai massimi livelli: il direttore esecutivo dell'OMT Zhu Shanzhong, con lui era anche il coordinatore per le relazioni con i paesi membri Beka Jakeli; incontro poi con il direttore Area Regionale Europa, Alessandra Priante. "Cortesia e massima accoglienza – dice Pedini Amati - nel discutere tematiche che possano essere di beneficio anche alla Repubblica di San Marino”. In serata, cerimonia di gala con i ministri del turismo di oltre 40 Paesi, alla presenza del re Filippo di Spagna.

Nel video, in collegamento da Madrid, il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati.



