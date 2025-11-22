Pedini Amati a Rete sulla questione Treno Bianco Azzurro: "Basso livello di politica"

Sui tagli al budget del Turismo in Finanziaria, il Segretario di Stato, Federico Pedini Amati commenta così: "È sempre meno, purtroppo qui si fa un gran parlare di tagliare, tagliare, tagliare. Peccato che il Pil del turismo cubi qualcosa come il 20%, però non è che tagliando insomma miglioriamo le cose. I tagli si devono fare secondo me dove devono essere fatti".



Il focus si sposta, poi, sulla questione Treno Bianco Azzurro e il progetto di allungamento del binario di 100 metri fino al cuore del piazzale dell'Ex Stazione: da una parte Rete che innesca la polemica, con un post sarcastico su Facebook del Consigliere Giovanni Zonzini: treno ribattezzato Cesso Express, puntando il dito, soprattutto, sulla previsione di investimento iniziale di 500mila euro. Pedini Amati non ci sta e difende l'opera. "Un partito politico che chiama un'opera invece dal mio punto di vista particolarmente importante sotto il piano turistico e non solo, viene chiamata "Cesso Trenino" è una cosa piccola, bassa, forse come questo partito, mi viene da dire. Perché in realtà il trenino che noi tutti auspicavamo invece arrivasse fino a Borgo Maggiore, oggi lo portiamo al centro della stazione. Quell'area si chiama la stazione, non a caso. C'era un bagno collegato a un'attività commerciale, oggi al posto di quell'attività commerciale c'è il Museo del trenino. Però ci sono guardati bene dal dire che c'è il museo del trenino storico in quell'edificio e non solamente i bagni. Cioè, questo livello di politica è un livello talmente basso che mi fa dire a queste persone che sicuramente nella vita non hanno fatto niente, e sanno fare anche molto meno, che non hanno un'idea di quello che stanno dicendo".

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.











