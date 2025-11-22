SCONTRO POLITICO Pedini Amati a Rete sulla questione Treno Bianco Azzurro: "Basso livello di politica" Considerazioni anche sui tagli al budget del Turismo in Finanziaria

Sui tagli al budget del Turismo in Finanziaria, il Segretario di Stato, Federico Pedini Amati commenta così: "È sempre meno, purtroppo qui si fa un gran parlare di tagliare, tagliare, tagliare. Peccato che il Pil del turismo cubi qualcosa come il 20%, però non è che tagliando insomma miglioriamo le cose. I tagli si devono fare secondo me dove devono essere fatti".



Il focus si sposta, poi, sulla questione Treno Bianco Azzurro e il progetto di allungamento del binario di 100 metri fino al cuore del piazzale dell'Ex Stazione: da una parte Rete che innesca la polemica, con un post sarcastico su Facebook del Consigliere Giovanni Zonzini: treno ribattezzato Cesso Express, puntando il dito, soprattutto, sulla previsione di investimento iniziale di 500mila euro. Pedini Amati non ci sta e difende l'opera. "Un partito politico che chiama un'opera invece dal mio punto di vista particolarmente importante sotto il piano turistico e non solo, viene chiamata "Cesso Trenino" è una cosa piccola, bassa, forse come questo partito, mi viene da dire. Perché in realtà il trenino che noi tutti auspicavamo invece arrivasse fino a Borgo Maggiore, oggi lo portiamo al centro della stazione. Quell'area si chiama la stazione, non a caso. C'era un bagno collegato a un'attività commerciale, oggi al posto di quell'attività commerciale c'è il Museo del trenino. Però ci sono guardati bene dal dire che c'è il museo del trenino storico in quell'edificio e non solamente i bagni. Cioè, questo livello di politica è un livello talmente basso che mi fa dire a queste persone che sicuramente nella vita non hanno fatto niente, e sanno fare anche molto meno, che non hanno un'idea di quello che stanno dicendo".

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: