Pedini Amati a RF: Nessuna caccia ai click, con Sgarbi discusso di una serie di iniziative culturali

Federico Pedini Amati non ci sta ad essere chiamato in causa da Repubblica Futura, che lo addita per le "risse da bar scatenate sui social o via telefono", riferendosi alle recenti dichiarazioni del sindaco di Pesaro Ricci, con annessa risposta di Vittorio Sgarbi. Quel Vittorio Sgarbi ospite di San Marino e con il quale, spiega il Segretario al Turismo in una nota, "ho cenato e, il giorno seguente, abbiamo messo sul tavolo una serie di iniziative che nulla centrano con “la fuga dal coprifuoco per un piatto di ravioli” come intende spiegare RF, ma che si inseriscono nell’ambito della volontà di sviluppare il turismo dei luoghi d’arte cosi come, fra l’altro, spiegato proprio dallo stesso Onorevole e critico d’arte sulle pagine de Il Giornale".





"Se poi, la visita di Vittorio Sgarbi al nostro Centro Storico e ai nostri musei sia uno “scivolamento verso il ridicolo” mi chiedo cosa fossero le sparate (monorotaie, dirigibili, ecc ecc) del mio predecessore con cui RF era al Governo". Il responsabile al Turismo interviene proprio alla vigilia della giornata di lunedì che prevede la riattivazione, dopo tanti anni, della commissione mista Italia-San Marino in tema di turismo, "una grande opportunità, spiega Pedini Amati, che ci viene offerta dal memorandum d’intesa fra ministeri del 2014 e che tutti i Governi hanno sfruttato per portare idee e sviluppo al settore turistico. Tutti tranne uno, quello di Adesso.sm". Snocciolando anche quanto fatto nel suo dicastero: "Dall’inizio del mio mandato ho incontrato almeno quattro volte il sottosegretario Mibact per il Turismo Lorenza Bonaccorsi e so di aver intrapreso un percorso per la redazione di un progetto di sviluppo territoriale che ha riscosso l’apprezzamento di 107 comuni del circondario e delle Regioni Marche ed Emilia Romagna ed ha il sostegno dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite".





Poi una riflessione sugli attacchi alla Repubblica portati dagli amministratori locali italiani: "Sono rimasto infastidito, come tanti sammarinesi, dalle parole del Sindaco di Pesaro", per il quale, spiega Pedini Amati, non nutre alcun astio personale, visto il coinvolgimento nel progetto TTT, "primo perché non possiamo permettere che non venga riconosciuta la nostra indipendenza e poi perché non è assolutamente accettabile che l’operato del Governo di uno Stato sia etichettato con toni denigratori per il mio Paese. Per cui, se come dicono da RF “l’orgoglio nazionale si scalda con Pedini” (mi chiamo Pedini Amati), io ne vado orgoglioso".