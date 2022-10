CONGRESSO DI STATO Pedini Amati: "atteggiamento sbordante, mi scuso”, rimette mandato ma Governo gli conferma fiducia “In quella conferenza stampa mi trovavo in una condizione particolare - spiega ai giornalisti il Segretario al Turismo - preoccupato per l'incolumità delle persone"

Torna in conferenza stampa, a quasi due settimane dalla precedente, nella quale aveva attaccato colleghi di governo e Capo di Stato, ma per scusarsi: “Mi trovavo in una condizione particolare - spiega ai giornalisti Federico Pedini Amati - preoccupato per l'incolumità delle persone, in quella conferenza stampa il mio è stato un atteggiamento sbordante, e mi scuso”. Il Segretario al Turismo spiega che già il giorno dopo, in Congresso di Stato, aveva avuto modo di confrontarsi con Stefano Canti e Marco Gatti e scusarsi per i toni utilizzati. Ritenendo giusto rimettere il proprio mandato nelle mani dei colleghi di governo che, all'unanimità, e dopo ampio dibattito, hanno confermato la fiducia al responsabile al Turismo. “Non mi giustifico, chiosa Pedini Amati, ma si può immaginare icome si potesse ingenerare una situazione ben più grave”.

Chiuso il capitolo rapporti personali, “tutti concordi che la fase è superata, ci si è detti di andare avanti”, il SdS snocciola i numeri 2022 che confermano, con placet Fmi, il turismo quale settore trainante dell'economia.

Ci sono stati più arrivi, da gennaio ad agosto, rispetto al 2019, percentuale che sale al 30% in più rispetto 2021. Significativo il dato sui pernottamenti: in media superiori di poco al 2019, 21% in più rispetto allo scorso anno, considerando che alcune strutture hanno chiuso nel frattempo. Il dato sul Voucher vacanze quello che certifica l'andamento positivo: se nel 2021 al 9 luglio 'avevamo finito il plafond di 140 mila euro a disposizione', quest' anno ci restano 115 mila euro, ergo strutture piene senza bisogno di usufruirne. Qui la nota dolente delle strutture ricettive, e l'impegno a stimolare i privati a costruire nuovi alberghi. “Un segnale positivo l'incontro con il gruppo Alpitour. Ancora numeri, con la permanenza che dall'1,8% sale al 2,2%. Il mercato italiano, con 6 arrivi su 10, resta quello di riferimento (2022) ma Pedini Amati parla anche di ritorno importante per tedeschi e americani, a livelli pre covid.

Tira poi il bilancio del fatto: 83 rassegne eventi e programmate 198 eventi nell'arco di un anno. Con la Red bul Soap Box che ha portato in un giorno 10800 visitatori; Giornate Medioevali sui 30 mila e ancora i 23 mila dello Smiaf 23mila visitatori. A pari merito con 31 mila Magic Circus e San Marino Comics. Importante la ricaduta della MotoGp, e dal prossimo RallyLegend si aspettano 50 mila arrivi.

Capitolo a parte per “Una voce per San Marino”, Il responsabile al turismo parla di una ricaduta di immagine valorizzata dalla San Marino Rtv, pari a un valore di 3 milioni e 800 mila euro. E per l'edizione 2 siamo già a 380 iscritti. La promozione del Paese prosegue al TTG riminese con il progetto 'The Lovely Places”. Insomma, gli fa eco Marco Gatti, “Non avremo di che annoiarci”. Anche lui torna a ribadire la necessità di dover creare le condizioni per attrarre investitori nel settore ricettivo.

Sull'Fmi dichiara “Soddisfatti per lavoro del governo più per il Paese che per noi stessi. Se è vero che la congiuntura economica sta andando bene, non dobbiamo sottovalutare i fattori di rischio prospettati da esperti del Fondo: inflazione, aumento tassi interesse, aumento costi materie prime ed energia.

La curva del debito è in discesa ma lenta e dunque a rischio, spiega Gatti, vanno incentivati gli investimenti con condizioni favorevoli. Dal confronto Fmi scaturisce l'agenda degli interventi:

La sfida delle riforme: c'è una 'buona traccia per il confronto sulla riforma Igr, ma – spiega Gatti - attenderemo la conclusione delle prime due (leggasi Previdenza e mercato del Lavoro) per un confronto costruttivo.

Processo cartolarizzazione, le banche stanno lavorando per imbastire procedure per concludere processo, e rafforzare consolidare settore bancario.

Lavorare per rinnovo del debito: San Marino pronta a cogliere la finestra migliore sui mercati per rinnovar il suo debito e allungare la scadenza.

Rafforzare le riserve di bilancio, con attenzione alla politica di spesa e ai progetti che creino sviluppo.

Il discorso energia porta con sé una doppia sfida: contenere con l'Azienda dei Servizi l'aumento dei costi, e sovranità energetica; con investimenti in sinergia col privato.

Tenere alti livelli di liquidità.

Ma conclude il responsabile alle Finanze, dal Fondo Monetario è arrivato il riconoscimento alla solidità e determinatezza del governo nel fare le cose.

E sulla pace fatta in Congresso, sentiamo il Segretari Federico Pedini Amati: "Si va avanti ancor più determinati, davanti alle sfide storiche che ci attendono”.



