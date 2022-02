Pedini Amati: "Contest 'Una voce per San Marino' ha avuto importanti ricadute sul territorio"

La conferenza stampa settimanale del Congresso di Stato si apre ricordando le celebrazioni che si sono svolte domenica scorsa a Dubai per il National Day di San Marino. Dal Segretario Pedini Amati un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di una giornata di altissimo profilo: primo fra tutti il compianto Mauro Maiani. I complimenti del Congresso vanno a Filippo Francini e alle manager che hanno preso in corsa un progetto avviato e che hanno costituito un team affiatato.

Di rientro a San Marino un altro importante evento sul quale Pedini Amati ha posto l'attenzione sono le selezioni in corso di “Una voce per San Marino”: il contest realizzato da Media Evolution, San Marino Rtv, in collaborazione con la Segreteria al Turismo, decreterà chi parteciperà come rappresentante di San Marino all'Eurovision 2022 di Torino. La finalissima del contest si svolgerà sabato 19 alle 21 al Teatro Nuovo di Dogana: super ospite Albano Carrisi. Pedini Amati contesta le polemiche che si sono sollevate su un progetto, sottolinea, che ha avuto importanti ricadute su tutto il territorio sia in termini di presenze che di visibilità internazionale: 550 gli iscritti, 350 gli artisti saliti a San Marino accompagnati da circa un migliaio di persone. Inoltre un forte interesse da parte di giornalisti del settore che hanno seguito a conferenza stampa di presentazione a Milano.

Infine il Segretario affronta il tema dell'edilizia sociale: ci sono 12 famiglie, anche numerose, che aspettano una risposta per l'edilizia sociale – tuona Pedini Amati – è un brutto segnale quando la Carisp, sulla quale lo stato ha fatto forti investimenti, non concede la disponibilità di nessun appartamento da destinare al progetto.

Anche l'intervento del Segretario Righi parte dalla giornata a Dubai per sottolineare l'importanza degli incontri che sono stati un'occasione per stringere rapporti più solidi. Righi anticipa un allentamento delle misure legate alla pandemia: il Congresso sta lavorando ad una circolare sui cambiamenti già dal precedente decreto al mutare di alcuni parametri epidemiologici.

Sul fronte degli interventi economici il Segretario all'Industria sottolinea che negli ultimi due anni c'è stato un forte rallentamento: questo è l'anno delle riforme strutturali – sottolinea Righi, ma anche di tutti quegli interventi che mettono il paese alla pari con altri sul piano internazionale. Sul fronte dati economici i numeri sono incoraggianti: ci sono richieste di nuove licenze e non più chiusure di quelle esistenti: alcune norme, come quelle sugli asset virtuali, - conclude Righi - hanno acceso i fari dell'interesse internazionale.