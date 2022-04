MAGGIORANZA Pedini Amati contro Rete: “Non è buona politica cercare di migliorare la propria posizione a discapito degli alleati”

Pedini Amati contro Rete: “Non è buona politica cercare di migliorare la propria posizione a discapito degli alleati”.

È scontro a distanza tra il Segretario di Stato per il Turismo e Rete. Attriti già sorti tempo fa verso quelle che Federico Pedini Amati identifica come invasioni di campo. “C’è un partito di Governo – sottolinea il Segretario in una nota - che continua ad attaccare il Governo, che continua a creare tavoli di confronto senza tener conto della maggioranza e di tutte le commissioni e di tutti gli organismi di cui fa parte, senza tener conto del programma di Governo, del rispetto dei ruoli e soprattutto senza tener conto di avere due illustri esponenti all’interno Congresso di Stato”.

[Banner_Google_ADS]



Secondo Pedini Amati “è evidente come una parte consistente dell’elettorato di Rete fatichi a comprendere ed accettare un’evoluzione del movimento in senso opposto rispetto alle origini, e come provino quindi, i dirigenti, a sostituire l’elettorato perso con un elettorato di altro tipo, nuovo, diverso”. E qui chiama in causa Rete desk, quando rimarca che “all’idealismo tout-court si cerca oggi di sostituire un idealismo più addomesticato da ricercare fra i partecipanti dei nuovi centri di pensiero nati per costruire, insieme a consulenti esterni, una nuova immagine di Rete sostituendo quella che oggi imbarazza i suoi storici esponenti”.

Pedini Amati ricorda che “esiste un “desk” dell’intera maggioranza: il programma di governo. E che esiste un tavolo di confronto che ha potere esecutivo e del quale Rete fa parte: il Congresso di Stato. Quindi la stilettata finale: "non è buona politica cercare di migliorare la propria posizione a discapito degli alleati. Come interpretare, se non come provocazioni, gli sconfinamenti nel settore dell’industria o del turismo? Perché non avviare un Desk sulla sanità, sulla previdenza o sulla pubblica amministrazione? Perché non impegnare le proprie forze e dedicare i propri sforzi a quei settori che non solo sono di competenza dei loro politici ma che attendono con urgenza importanti riforme?”

Situazione che non allevia le tensioni in maggioranza: prima il botta e risposta tra Rete desk e Domani Motus Liberi sempre sul Progetto paese, e di recente 'le scintille' in Commissione Finanze.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: