CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Pedini Amati: "Dicono che ho un conto in Italia con 300 o 500 mila euro. Non è vero. Ho presentato denuncia" Variante Prg: Ciavatta, di Rete, dice che alcuni terreni sono di Lorenzo Busignani

In seduta serale, durante il comma comunicazioni, dura presa di posizione del Segretario di Stato Federico Pedini Amati. “Si dice che avrei un conto corrente in Italia con 300 o 500mila euro, frutto di tangenti. Io non ho nessun conto in Italia. Ho presentato una denuncia e voglio chiarezza”. Pedini Amati ha detto di aver presentato almeno 10 denunce in passato, che sono state tutte archiviate. “Nessun giudice mi ha mai chiamato – ha aggiunto - . Ma com'è possibile?”. Sulla crisi politica il Segretario di Stato al Turismo ha anche richiamato ad abbandonare la logica dei personalismi, analizzando le proposte nel merito e non in base a chi le promuove. “Se andiamo avanti così, non ce la facciamo”. Sempre in seduta serale anche le bordate di Rete sulla variante di Prg all'esame del Consiglio. L'ex Segretario di Stato Roberto Ciavatta ha fatto il nome dell'imprenditore Lorenzo Busignani (nel pomeriggio di ieri Matteo Zeppa aveva parlato di un non meglio precisato candidato, in passato, alla segreteria del Pdcs) , tra i proprietari dei terreni che sarebbero coinvolti nella variante. Inoltre in mattinata il Segretario di Rete Emanuele Santi ha dichiarato che in uno dei terreni oggetto di esproprio per l'aviosuperficie sarebbe socio Marino Grandoni.

