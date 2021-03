Pedini Amati e il Ministro Garavaglia nominati nel comitato tecnico scientifico del TTT

Nessuna nuova restrizione allo studio ma – riferisce il Segretario di Stato Federico Pedini Amati – “Monitoriamo quotidianamente il trend dei contagi e i 50 nuovi positivi di oggi non lasciano indifferenti. Va dunque rispettato rigorosamente il decreto in vigore e deve essere evitata ogni forma di assembramento, in particolare fuori dai bar, nei parchi e nei centri commerciali”. Il Congresso oggi ha nominato, intanto, il comitato tecnico scientifico del Tavolo Territoriale per il Turismo. Ne fanno parte, oltre allo stesso Pedini Amati il Ministro Italiano del Turismo Massimo Garavaglia ed alcuni tecnici, compreso Stefano Moroncelli che si occuperà in particolare di intercettare fondi europei destinati a progetti in partnership tra Paesi membri, come l'Italia, e Paesi terzi come San Marino.